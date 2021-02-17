البرلمان الفرنسي يصادق على قانون "النزعات الانفصالية"

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية "الغرفة الأولى للبرلمان" اليوم الأربعاء على القانون الخاص بـ"النزعات الانفصالية" بعد إدخال نحو 1700 تعديل على فقراته.

حظي القانون بموافقة 347 صوتاً مقابل رفض 151، في انتظار تصويت مماثل مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان".

وينص مشروع القانون على مجموعة من الإجراءات حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، والتعليم داخل الأسرة، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين شفافية دور العبادة ومصادر تمويلها وغيرها من المواضيع التي توصف في فرنسا بـ"الحساسة".