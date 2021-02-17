بايدن يدافع عن خطته لمواجهة تداعيات كورونا

توجه الرئيس جو بايدن الى الأميركيين مباشرة للدفاع عن خطته لانقاذ الاقتصاد البالغة قيمتها 1900 مليار دولار في مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.

وقال بايدن من مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن (شمال الولايات المتحدة) خلال منتدى للرد على اسئلة المواطنين بثته شبكة "سي ان ان" بشكل مباشر "يجب الإنفاق الآن، يجب الضرب بقوة".

وشدد على أنه في مواجهة تداعيات كوفيد-19، يجب المضي بسرعة مؤكدا أن خطته التي يرغب في أن يتم اعتمادها بدون انتظار توافق فرضي في الكونغرس ستتيح خلق "سبعة ملايين وظيفة هذه السنة".



وقال جو بايدن "69 بالمئة من الأميركيين يؤيدون خطتي!".

ردا على سؤال حول التقدم الحالي في حملة التلقيح توقع بايدن أن تكون "600 مليون جرعة" متوفرة بحلول نهاية يوليو أي ما يكفي "لتطعيم كل الأميركيين".

أما بخصوص العودة الى الحياة الطبيعية فقال "بحلول عيد الميلاد، سنكون في وضع مختلف تماما عن الوضع الحالي".

واعتبر ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن المعارضة لهذه الخطة - في نظره حجم الانفاق فيها مفرط.

ومنذ صباح الثلاثاء، أبدى رغبته في أن يركز كل جهوده حصرا لهذا الملف.

وكتب في تغريدة "قبل تولي مهامي، أعلنت عن هدف مئة مليون لقاح في مئة يوم. مع هذا التقدم الذي نحرزه أعتقد أننا لن نصل إليه فحسب، بل سنتجاوزه".



وبحسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، تم إعطاء حوالى 52 مليون جرعة من اللقاح والوتيرة اليومية باتت حاليا 1,6 مليون جرعة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الاكثر تضررا بالوباء في العالم. لكن منذ الذروة في 8 يناير بدأ منحنى الاصابات وحالات الدخول الى المستشفى والوفيات يتراجع بشكل لافت ومستمر.