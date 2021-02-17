طوكيو تسجل 378 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء تسجيل 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 108 آلاف و 337 حالة.

وقال المسؤولون إن عدد الحالات الحرجة يبلغ 87 حالة، بانخفاض بواقع خمس حالات مقارنة بأمس الثلاثاء.

وقد أطلقت اليابان اليوم حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك قبل أقل من ستة أشهر على استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية.

وهناك نحو 40 ألف شخص من العاملين في المجال الصحي سيكونون في طليعة من يتلقون اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك

















