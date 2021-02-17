فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 3.55 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 55ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 82 ألفا و961 حالة.

وتعافي 250 ألفا و447 شخصا من المصابين من مرض "كوفيد19- "الذي يسببه الفيروس.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 55 أسبوعا.