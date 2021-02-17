أكثر من مليوني إصابة بكورونا في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة تخطى يوم الثلاثاء عتبة المليوني مصاب توفي منهم حوالي 176 ألفاً.

وقالت الوزارة الصحة في بيان، إنّ عدد الإصابات المسجلة رسمياً بلغ مليونين وأربعة آلاف و575 إصابة، من بينها 8,683 إصابة سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغ 175,986 وفاة، من بينها 1,329 وفاة سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

والمكسيك البالغ عدد سكانها 128 مليون نسمة هي بعد الولايات المتحدة والبرازيل ثالث دولة في العالم على صعيد الوفيات الناجمة عن الجائحة، وقد بدأت حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في هذا البلد في 24 ديسمبر.