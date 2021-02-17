أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 55271 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 1167 وفاة بسبب كوفيد -19.
وذكرت بيانات الوزارة، أن البرازيل سجلت أكثر من 9.9 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 240940.