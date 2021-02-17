البرازيل تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بكورونا و1167 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 55271 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 1167 وفاة بسبب كوفيد -19.

وذكرت بيانات الوزارة، أن البرازيل سجلت أكثر من 9.9 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 240940.