ترامب يدعو الجمهوريين لعزل زعيمهم ماكونيل من منصبه في مجلس الشيوخ

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى عزل زعيمهم ميتش ماكونيل، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها السيناتور عن ولاية كنتاكي إلى الرئيس السابق إثر المحاكمة البرلمانية الثانية التي خضع لها وانتهت بتبرئته

وقال ترامب في بيان إن الحزب الجمهوري لن يتمكن من أن يكون مجدداً قوياً مع زعماء سياسيين من أمثال السناتور ميتش ماكونيل على رأسه".

ويأتي بيان ترامب بعد أن قال ماكونيل السبت إنّه على الرّغم من أنّه صوت لمصلحة تبرئة ترامب في محاكمة عزله، إلا أنّ الرئيس السابق "مسؤول عملياً وأخلاقياً" عن الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على الكابيتول في 6 يناير.