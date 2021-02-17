الأمم المتحدة تدعو إلى إتاحة لقاحات كورونا للجميع

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء الثلاثاء إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع.

وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لن تكون أي دولة آمنة حتى تكون جميع الدول آمنة".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة حتى الساعة 35:13 بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض كوفيد19- الناجم عن فيروس كورونا ، في وفاة مليونين و 410 آلاف و 176 شخصا حول العالم.