فرنسا تستبعد خفض قواتها في الساحل الأفريقي

إنجامينا (وكالات)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إنه من المستبعد إجراء خفض فوري للقوات الفرنسية التي تقاتل الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي بغرب القارة، مؤكداً أنه سيكون من الخطأ التسرع في المغادرة.

وقال ماكرون، إنه يقاوم قراراً بتقليص القوات بعد قمة افتراضية لدول الساحل الخمس وحلفائها، أعلنت تشاد خلالها نشر 1200 من قواتها لدعم 5100 جندي فرنسي في المنطقة.

وقال ماكرون في باريس «ستحدث دون شك تغييرات مهمة على نظامنا العسكري في الساحل في الوقت المناسب، لكنها لن تحدث فوراً».

وتبحث فرنسا عن استراتيجية للخروج بعد 8 سنوات من إرسال قواتها للتدخل في مالي للتصدي للإرهابيين الذين استولوا على شمال البلاد. ونجحت في تفريق الإرهابيين بشمال مالي، لكن عمليتها لمكافحة التمرد في منطقة الساحل كبدتها المليارات من اليورو، وأودت بحياة 55 جندياً فرنسياً.

ويبدو أن العنف يمتد الآن إلى الساحل الغربي لأفريقيا، وحقق إرهابيون على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» مكاسب على الأرض.

وعززت فرنسا عدد قواتها العام الماضي في عملياتها لمكافحة الإرهاب في «برخان» بنشر 600 جندي ليصل عدد جنودها هناك إلى 5100 جندي.

وقال ماكرون «في الأشهر القادمة، لن نغير من وجودنا، سنطلق عمليات مهمة أخرى، وفوق هذا ستدعمنا الكتيبة التشادية، وحشد من مالي ومساهمات من موريتانيا».

وستنتشر القوات التشادية المدربة في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وقال ماكرون، إن «تعديل الوجود الفرنسي سيعتمد على مشاركة الدول الأخرى في قوة تاكوبا العسكرية التي تقاتل الإرهابيين في منطقة الساحل إلى جانب الجيشين في مالي ونيجيريا».

وقال إن المجر واليونان وصربيا ترغب في الانضمام إلى القوة الدولية التي تشمل عدة دول أوروبية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن برلين لن تشارك بقوات في مهام قتالية في الساحل، إذ تريد التركيز على مشروعات التنمية.

وفي السياق، أمر الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو بإرسال 1200 جندي إلى المثلّث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو لمكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة، بحسب ما أعلنت الرئاسة التشادية على هامش قمة مجموعة دول الساحل الخمس.

وقال التلفزيون الرسمي التشادي، إنّ وزراء الدفاع في دول المجموعة الخمس «تشاد والنيجر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو» توجّهوا إلى مدينة نغويغمي النيجرية الواقعة على مقربة من الحدود مع تشاد، والتي يتمركز فيها حالياً هؤلاء الجنود الـ1200 الذين سينتشرون لاحقاً في منطقة المثلث الحدودي. وقالت الرئاسة التشادية في تغريدة على «تويتر»، إنّ قرار إرسال هذه الكتيبة أصدره الرئيس إدريس ديبي إتنو لمكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة.

وسبق لتشاد أن تعهّدت مراراً إرسال قوات إلى منطقة المثلث الحدودي، لكنّ تعهّداتها تلك ظلت حبراً على ورق.