مقتل 6 أشخاص بهجوم إرهابي لـ«داعش» في سيناء

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت مصادر مصرية في سيناء عن مقتل 6 عناصر بدوية من أبناء القبائل بوسط سيناء، في هجوم إرهابي بالأسلحة الآلية بقرية «المنجم»، إضافة إلى أسر سابع وخطفه من قبل الإرهابيين.

وقالت المصادر لـ«الاتحاد»، إن أكثر من 18 إرهابياً يتبعون لتنظيم «داعش» هم من نفذوا الهجوم، وكانوا يستقلون سيارات نصف نقل بيضاء، الأسبوع الماضي، خاصة أنه تم رصد اجتماع لهم خلال الفترة الماضية بإحدى المناطق الوعرة في وسط سيناء.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابيين يعتبرون أبناء القبائل، المنضوين فيما يعرف باسم «اتحاد قبائل سيناء»، موالين للجيش المصري ويساعدونه في تعقبهم، موضحةً أن الهجوم يعد رداً على قيام بعض أبناء القبائل بالمشاركة في قتل الإرهابيين ومنعهم من دخول بعض القرى.

وحصلت «الاتحاد» على بعض أسماء القتلى من أبناء قبائل سيناء، وهم «أحمد سليمان مسلم سليمان، نور سليمان سليم سلام، مصطفى عبده راشد، عايش سويلم عبدربه، حسب الله سلامة سليم»، فيما أعلن «اتحاد القبائل» أن مقاتليه لن يهدأ لهم بال إلا بالثأر لهم من الإرهابيين.