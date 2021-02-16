الأمم المتحدة: الاعتداءات الحوثية تهدد مليوني مدني بالنزوح

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قالت الأمم المتحدة، إن الهجوم الحوثي العسكري على مدينة مأرب يهدد نحو مليوني مدني بالخطر. وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، عن قلقله الشديد إثر تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية. وأكد المسؤول الأممي البارز في سلسلة تدوينات على «تويتر»، أن «الهجوم العسكري يضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر وينتج عنه نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها». وأضاف: «لقد حان الوقت الآن للتهدئة، وليس مضاعفة المزيد من البؤس للشعب اليمني»، مشيراً إلى أنه سوف يقدم الإحاطة بذلك إلى جلسة مجلس الأمن لدى انعقاده، غداً الخميس.

إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية الأميركية ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى وقف عدوانها على مأرب وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات. وشددت الخارجية الأميركية على أنه «يجب على الحوثيين وقف التقدم العسكري والامتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار، كما يجب عليهم الالتزام بالمشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية التي تقودها أميركا». واعتبرت أن «هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي ابتلي بها شعب اليمن».

كما طالبت وزارة الخارجية الأميركية ميليشيات الحوثي بوقف الهجمات عبر الحدود على السعودية.

أمنياً، لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أمس، مصرعهم وجرح آخرون، بنيران الجيش اليمني في جبهة «المشجح» غربي محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش سحقت مجاميع حوثية حاولت الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة «المشجح»، مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وعدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها، ودمّرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة، كما دمّرت أطقماً كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات وأسفرت العملية عن مقتل وجرح كل من كانوا على متنها.

وفي السياق، أعلن الجيش اليمني، أمس، مصرع 8 من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي ميداني، وجرح 4 آخرين، شمالي غرب محافظة مأرب. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش اليمني نفذ كميناً محكماً لميليشيات الحوثي، في «محزام ماس» شمالي غرب محافظة مأرب، ما أسفر عن مصرع 8 من الميليشيات، بينهم قيادي ميداني، وجرح أربعة آخرين.

وكثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس، غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات الميليشيات في محافظتي مأرب والجوف.

واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات الميليشيات الحوثية، في مواقع متفرقة بجبهة «صرواح» غربي مأرب. كما استهدفت الغارات تجمعات للميليشيات في جبهة «دحيضة» شرق مدينة الحزم، بمحافظة الجوف.

وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات قتالية، تابعة لها.



التحالف: التصعيد الحوثي بتخطيط من الحرس الثوري

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف، إن الاعتراض أدى إلى تناثر شظايا الطائرة المسيرة في محيط مطار أبها ولا إصابات أو خسائر. وأضاف في بيان له أن «التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية هو من تخطيط قادة الحرس الثوري الإيراني في صنعاء». وكثفت ميليشيات الحوثي هجماتها الإرهابية على المحافظات اليمنية وعلى الأراضي السعودية منذ الأربعاء الماضي، بالتزامن مع رفع الإدارة الأمريكية الميليشيات من قائمة الإرهاب الدولي، بحجة الظروف الإنسانية. وهذا هو الهجوم الحوثي الإرهابي الثالث الذي يستهدف مطار أبها الدولي، في غضون أسبوع، الأول في العاشر من الشهر الجاري، والثاني وقع السبت الماضي.