«التعاون الخليجي»: دول المجلس حريصة على استعادة الأمن باليمن

الرياض (وكالات)

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أمس، إن دول المجلس حريصة على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الحجرف أكد في لقاء بوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك دعم دول المجلس للشرعية اليمنية والتوصل إلى حل سياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وأشاد الحجرف بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.