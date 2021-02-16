الحوثي يحتجز شاحنات نفطية لبيعها في السوق السوداء

صنعاء (وكالات)

أفادت مصادر يمنية محلية بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران احتجزت خلال الساعات الماضية عدداً من ناقلات النفط على مداخل العاصمة صنعاء وقامت بإفراغها في مخازن ومحطات تابعة لقياداتها.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي تمنع دخول شاحنات الوقود إلى العاصمة رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة جراء إغلاق الميليشيات محطات الوقود وتفعيل السوق السوداء.

وأكدت المصادر المحلية أن الوقود متوفر بالقدر الكافي لكن الميليشيات تفتعل بشكل متعمد أزمة وللتربح من خلال البيع في السوق السوداء بعد أن أغلقت محطات التزود بالوقود ولم تبقِ منها سوى عدد محدود لإيهام الناس أن الأزمة خارجة عن إرادتها.

ويتعين على من يرغب بشراء الوقود دفع نحو 20 ألف ريال مقابل الحصول على جالون 20 لتراً من البنزين من السوق السوداء، وهي تجارة مربحة لجأت إليها الميليشيات لتعزيز إيراداتها المالية دون اكتراث لمعاناة المواطنين تحت سيطرتها.