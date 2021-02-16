البيت الأبيض: نعمل على تحديد المسؤول عن الهجوم الإرهابي في أربيل

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تعمل على تحديد المسؤول عن هجوم صاروخي على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق أسفر عن مقتل متعاقد مدني يوم الاثنين وإصابة عسكري أميركي.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي «ما زلنا نعمل من خلال التعاون مع شركائنا العراقيين لتحديد المسؤولية عن هذا الهجوم»، مشيرة إلى أن الإدارة «غاضبة» من هذا الهجوم.