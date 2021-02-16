الجزائر تسجل 175 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بتراجع 8 حالات عن حصيلة اليوم السابق ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 111 ألفاً و69.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بانخفاض حالتين عن، أمس الاثنين، ليصل مجموع الوفيات إلى 2945.

كما أشار إلى تعافي 162 حالة جديدة، ليرتفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 76 ألفاً و390.