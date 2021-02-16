إيطاليا تسجل 10386 إصابة جديدة بـ«كورونا» و336 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 336 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مقابل 258 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 10386 بعد أن كان 7351 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 94171 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد - 19» منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

وسجلت إيطاليا 2.74 مليون إصابة حتى الآن.