أكثر من مليونين و408 آلاف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,408,243 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الثلاثاء.

وتأكدت إصابة أكثر من 109,074,730 شخصاً بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 66,872,700 شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير، وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت الاثنين 6743 وفاة إضافية و278,225 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1009 وفيات وإسبانيا (702 وفاة) والبرازيل وألمانيا (528).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 486,332 وفاة من أصل 27,694,647 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل التي سجلت 239,773 وفاة و9,866,710 إصابات والمكسيك مع 174,657 وفاة (1,995,892 إصابة) والهند مع 155,813 وفاة (10,925,710 إصابات) والمملكة المتحدة مع 117,396 وفاة (4,047,843 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 187 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (179) والمملكة المتحدة (173) والجمهورية التشيكية (172) وإيطاليا (155).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء، 807,971 وفاة (35,686,022 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 642,657 وفاة (20,219,831 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 507,641 وفاة (28,521,174 إصابة).

وسجلت في آسيا 248,948 وفاة (15,727,936 إصابة) والشرق الأوسط 101,134 وفاة (5,124,728 إصابة) وإفريقيا 98846 وفاة (3,763,136 إصابة) وأوقيانيا 946 وفاة (31910 إصابات).



