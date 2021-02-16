الثلوج تغطي معبد «الأكروبوليس» في موجة برد تجتاح أثينا

غطت طبقة كثيفة من الثلوج معبد الأكروبوليس اليوناني القديم، اليوم الثلاثاء، في موجة برد اجتاحت العاصمة أثينا، وأدت إلى قطع خطوط الكهرباء وتعطيل حركة السفر ووقف التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وتتعرض اليونان لأكبر تساقط للثلوج على مدى أكثر من عشر سنوات منذ يوم السبت الماضي، وانخفضت درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر في الشمال مع تساقط نادر للثلوج في أثينا وصولاً حتى إلى شواطئها.

وفي مختلف أنحاء العاصمة، أُغلقت الشوارع أمام حركة المرور بعد أن غطت الثلوج أرصفتها.

وعلى الساحل الجنوبي، اكتست قمم أشجار النخيل الطويلة وكراسي الاستلقاء على الشواطئ باللون الأبيض.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء إن الكهرباء انقطعت عن عدة أحياء في أثينا بعد سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء. كما تعطل مساران للسكك الحديدية من العاصمة.

وقالت السلطات إن أثينا اضطرت إلى وقف التطعيمات ضد مرض كوفيد-19 مؤقتاً.

وتخضع أثينا لإجراءات شاملة للعزل العام إثر زيادة إصابات كورونا والتي يعيش فيها نصف سكان اليونان البالغ عددهم 11 مليون نسمة،

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تخف موجة البرد في مطلع الأسبوع القادم.



