فلسطين تسجل ‭1043‬ إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل ‭‭1043‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 125 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وأضافت أنه من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل «139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا في عدد من المناطق بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 186 إصابة، منذ بدء رصدها في فلسطين». وذكرت الكيلة في البيان أن «وزارة الصحة تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب أفريقية والبرازيلية».

ودعت «المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتباعد الاجتماعي».

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتمنع إقامة حفلات الأعراس وبيوت العزاء.



