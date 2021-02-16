العراق يسجل 3332 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 3332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 649 ألفاً و 982 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 1622 حالة شفاء، وسبع حالات وفاة.

وتشهد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق ارتفاعاً، الأمر الذي دعا اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى تطبيق إجراءات حظر التجول الليلي في البلاد، وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات، وإغلاق صالات المساج والمولات، ومنع التجمعات خلال مراسم العزاء والأعراس، وفرض غرامات مالية بحق المخالفين.