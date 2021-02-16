روسيا تسجل 13233 إصابة جديدة بكورونا و459 حالة وفاة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 13233 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 1409 في موسكو، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و99323 إصابة منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات إن 459 توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات الرسمية على مستوى البلاد إلى 80979.