إصابات كورونا تصل إلى 3.09 مليون حالة في إسبانيا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 09ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 65 ألفا و449. وتعافى من المرض 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.