اليابان تتأهب لمواجهة عاصفة ثلجية شديدة

حذرت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، من رياح خطيرة وعواصف ثلجية شديدة مع اقتراب عاصفة شتوية قوية نحو المناطق الساحلية وشمال البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من "أقوى عاصفة ثلجية منذ سنوات" في جزء من جزيرة هوكايدو شمالي البلاد حتى يوم غد الأربعاء.

وناشدت الهيئة سكان المنطقة بعدم الخروج من منازلهم.

كما حذرت الهيئة من تساقط ثلوج كثيفة وأمواج عالية ورياح قوية واضطراب في حركة المرور في شمال شرقي البلاد والمناطق المطلة على بحر اليابان.