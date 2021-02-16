مصر تسجل 613 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و56 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 174 ألفاً و426 مصاباً والوفيات إلى 10050.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 389 شخصاً وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس إلى 135349 حالة حتى مساء الاثنين.