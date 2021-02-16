بيلوسي تعلن فتح تحقيق مستقل في أحداث الكابيتول

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، عن إجراء تحقيق "مستقل" في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الذي وقع يوم 6 يناير الماضي.

وأودت أعمال الشغب بحياة خمسة أشخاص وأصبحت محور تحقيق لمساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأطلق المشرعون الأميركيون إجراءات لمساءلة ترامب في مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ لم يدنه بالتحريض على التمرد.

وقالت بيلوسي: "يتعين علينا الوصول إلى الحقيقة بشأن كيفية حدوث هذا".

وأضافت: "لحماية أمننا، ستكون خطوتنا التالية هي تشكيل لجنة خارجية ومستقلة على غرار لجنة 11/9 للتحقيق والإبلاغ عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم المحلي في 6 يناير 2021 ".



