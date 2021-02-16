نائبة الرئيس الأميركي تبحث مع الرئيس الفرنسي كورونا وقضايا مشتركة

قال مكتب كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تحدثت هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين وعبرت عن التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مكتب كاملا في بيان "اتفقت هاريس نائبة الرئيس (بايدن) والرئيس ماكرون على الحاجة إلى تعاون ثنائي وثيق ومتعدد الجوانب لمكافحة كوفيد-19 وتغير المناخ ودعم الديموقراطية في الداخل وفي أنحاء العالم".

وأضاف البيان "بحثا أيضا العديد من التحديات الإقليمية وضرورة مواجهتها سويا".



