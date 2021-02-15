تونس تعرب عن استعدادها لإنجاح الانتقال السياسي في ليبيا

تونس (الاتحاد)

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، عن استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح الانتقال السياسي في ليبيا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان: إن ذلك جاء خلال لقاء سعيد بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش.

وأكد الرئيس التونسي، أن «ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها على إثر الاتفاقات السياسية الأخيرة، والشروع في مسار الانتقال من شرعية دولية مؤقتة إلى شرعية داخلية دائمة».

وأعرب عن «انفتاح تونس واستعدادها لوضع كل إمكاناتها للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة انطلاقا من الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي»، مشدداً على أن نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة.

من جانبه، قال كوبيتش، إن لقائه الرئيس التونسي هو أول لقاء له على أعلى مستوى منذ توليه مهامه الجديدة وثمن دور تونس ومساهمتها القيمة في بلوغ التوافقات السياسية الأخيرة في ليبيا، لا سيما عبر احتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في نوفمبر الماضي.

وعبر عن استعداده لمواصلة التشاور والتنسيق مع تونس، والاستفادة من خبراتها وتجربتها من أجل بلوغ حل سياسي نهائي للأزمة الراهنة بما يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.