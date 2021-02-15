تونس.. المشيشي يعفي 5 وزراء من مناصبهم

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس، 5 وزراء من مناصبهم وتكليف 5 آخرين بمهاهم في انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري.

وقالت الحكومة التونسية، في بيان، إن «المشيشي قرر وفي انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب في 26 يناير الماضي إعفاء كل من وزير العدل ووزيرة الصناعة والطاقة ووزير الشباب والرياضة ووزيرة أملاك الدولة ووزيرة الزراعة من مهامهم، كما قرر تكليف وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان بتولي وزارة العدل بالنيابة ووزير التجارة محمد بوسعيد بتولي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بالإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، وتولى وزير تكنولوجيا الاتصال محمد كريم وزارة الزراعة بالنيابة، وتولت كاتبة الدولة سهام العيادي وزارة الشباب والرياضة».

وأكد المشيشي أنه يبقى منفتحاً على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري، ليتمكن الوزراء المقترحون من مزاولة مهامهم في إطار الدستور.

وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي. وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.