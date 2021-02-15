مقاتلات التحالف تدك الحوثيين غرب مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، بغارات جوية، تعزيزات عسكرية كانت في طريقها لمواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية غرب محافظة مأرب. وأسفرت الغارات عن تدمير معدات وعربات قتالية كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيات بجبهتي «صرواح» و«المخدرة»، كما أسفرت الغارات عن مقتل عناصر الميليشيات من كانوا على متن العربات.

وفي السياق، دكت مدفعية الجيش اليمني مواقع متفرقة وتجمعات بشرية لعناصر الميليشيات في جبهة صرواح، تكبدت فيها الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة.

إلى ذلك، أكد مسؤول يمني أمس، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالاستهداف المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب ما يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الميليشيات الحوثية شنت قصفاً على مخيم الزور بمديرية صرواح في مأرب والذي يضم أكثر من 20 ألف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وأضاف في تصريح صحفي أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، ولفت إلى أن هذا العمل الإرهابي يشكل خطراً حقيقياً على سلامة وحياة أكثر من مليون نازح فروا من بطش وإجرام الميليشيات من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم.

وأعرب الإرياني عن إدانة الحكومة واستنكارها لهذه الجرائم، مبدياً استغرابه من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفيث على تصعيد ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافه المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، والذي يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتتعمد ميليشيات الحوثي شن هجمات مدفعية وصاروخية على مخيمات النازحين في المحافظات والمديريات المحررة، لاسيما في الحديدة ومأرب وفق منهجية إجرامية عقابية تستهدف الفارين من مناطق سيطرتها نجاة بأرواحهم من البطش والتنكيل.

وفي السياق ذاته، قال وزير الإعلام اليمني إن تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية لعملياتها القتالية في جبهات مأرب، مثل أكبر محرقة لعناصرها وعتادها المنهوب من معسكرات الدولة. وأوضح الإرياني أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع المئات من قياداتها وعناصرها والمغرر بهم في صحاري ووديان وجبال مأرب، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي تقوم بالدفع بأبناء القبائل والمهمشين والأطفال على شكل أمواج بشرية في هجمات انتحارية على خطوط النار في جبهات القتال غربي مأرب والجوف. وأضاف: «بينما تحتفظ بعناصرها السلالية والعقائدية في الخطوط الخلفية‏»، موضحاً أن مأرب ستظل عصية، ومنطلق لتحرير كل شبر في اليمن من مرتزقة إيران.

وأشار إلى أن تصعيد ميليشيات الحوثي لعملياتها العسكرية في كافة جبهات القتال بمحافظة ‎مأرب خلال الأسابيع الماضية بإيعاز وتخطيط إيراني، ولم يحقق سوى الفشل الذريع.

وأكد أن قوات الجيش اليمني وقبائل مأرب بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة يتصدون بكل بسالة لتصعيد الميليشيات، ويسطرون بتضحياتهم أروع الملاحم البطولية والانتصارات، ويؤكدون أن مأرب ستظل عصية، ومنطلق لتحرير كل شبر من تراب الوطن من مرتزقة ايران.

وفي سياق آخر، شن الجيش اليمني أمس، هجوماً نوعياً استهداف مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة في تباب «الصماء» شمال مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر عسكري أن «قوات الجيش نفذت عملية نوعية استهدفت تعزيزات وتحصينات الحوثيين في تباب الصماء الواقعة على الخط الدولي بمديرية باقم»، مشيراً إلى أن العلمية أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومصرع 6 عناصر من الميليشيات الحوثية، وإصابة آخرين بجروح مختلفة. وأشار المصدر إلى أن العملية جاءت بعد معلومات دقيقة رصدتها وحدة الاستخبارات العسكرية عن تجهيزات للميليشيات للالتفاف والتسلل على مواقع الجيش اليمني.

التحالف يدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية. وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان أمس، بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»: إن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية». وأوضح العميد المالكي أن «محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إزالة 1432 لغماًً حوثياًً خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، 1432 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز في بيان له: أن الألغام التي انتزعها تنوعت ما بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و407 ألغام مضادة للدبابات، و1013 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 217393 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

وذكر المركز أنه نزع خلال هذا الأسبوع 319 ذخيرة غير متفجرة و191 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، و68 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بعدن، و26 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، و4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة، إلى جانب 5 ذخائر غير متفجرة، كما جرى نزع 148 ذخيرة غيرة متفجرة في مأرب، و221 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، وونزع لغمين مضادين للدبابات، وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، ولغم مضاد للأفراد في مديرية الوزارعية، و18 لغمًا مضادًا للدبابات في المخا.