غارات جوية تستهدف «داعش» بديالى

هدى جاسم (بغداد)

نفذ طيران الجيش العراقي أمس، 5 ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي في بحيرة «حمرين» بمحافظة ديالى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي: أن «القوات الأمنية تواصل ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وبعملية نوعية متميزة وجه طيران الجيش 5 ضربات جوية دقيقة استهدف فيها عناصر عصابات داعش في بحيرة حمرين».

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد وصل أمس، إلى محافظة كركوك برفقة قادة كبار القوات العسكرية والأمنية لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية وخطط ملاحقة فلول «داعش»، فيما وصل وفد أخر برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد إلى محافظة ديالى لمتابعة الأوضاع الأمنية.

وتشهد مناطق متفرقة من البلاد عمليات أمنية واستخبارية لتعقب عناصر «داعش» والجريمة المنظمة التي تنشط في مناطق متفرقة لاستهداف القوات الأمنية والأهالي.