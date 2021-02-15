إيطاليا تسجل 7351 إصابة جديدة بـ«كورونا» و258 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 258 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الاثنين، مقابل 221 في اليوم السابق، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 7351 من 11058 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء نحو 179278 اختباراً للكشف عن كوفيد-19 مقابل 205642 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 93835 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة فيها في فبراير العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالمياً.

وسجلت البلاد 2.73 مليون إصابة حتى الآن.