أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح «أسترازينيكا» ضد «كوفيد - 19»، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.
وذكرت المنظمة في بيان «أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم نسختين من لقاح (أسترازينيكا - أكسفورد) ضد (كوفيد - 19) للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحات ليتم طرحهما عالميًا من خلال (آلية) كوفاكس»، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.
«الصحة العالمية» توافق على استخدام لقاح «أسترازينيكا» بصفة عاجلة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح «أسترازينيكا» ضد «كوفيد - 19»، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.
المصدر: وكالات