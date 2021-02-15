«الصحة العالمية» توافق على استخدام لقاح «أسترازينيكا» بصفة عاجلة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح «أسترازينيكا» ضد «كوفيد - 19»، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.

وذكرت المنظمة في بيان «أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم نسختين من لقاح (أسترازينيكا - أكسفورد) ضد (كوفيد - 19) للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحات ليتم طرحهما عالميًا من خلال (آلية) كوفاكس»، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.