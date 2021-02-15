وزير الصحة البولندي يحذر من فرض قيود صارمة لمواجهة «كورونا»

حذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، اليوم الاثنين، من أنه ربما تتم إعادة فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، في حال استمر السلوك غير المسؤول، مثل ما حدث في المنتجع الشتوي الرئيسي في البلاد خلال مطلع الأسبوع.

وكانت الحكومة قد قررت الأسبوع الماضي إعادة فتح الفنادق ودور السينما والمسارح جزئياً، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية في الأماكن المفتوحة وحمامات السباحة، وذلك لفترة تجريبية لمدة أسبوعين ابتداءً من 12 فبراير الجاري.

وقد سُمح ابتداء من الجمعة الماضية للفنادق ودور الضيافة استقبال السائحين مجددا، ولكن بسعة 50%.

ونتيجة لذلك، شهدت المنتجعات الشتوية في بولندا تدفقاً للسائحين خلال مطلع هذا الأسبوع، وتكدساً مرورياً في الشوارع المؤدية لمنتجعات التزلج وصفوفاً طويلة أمام منحدرات التزلج.

وأظهرت الصور المنقولة من منطقة بلدة زاكوباني في جبال تارا، التي تعرف بالعاصمة الشتوية لبولندا، حشوداً معظمها من الشباب، وغالباً لا يرتدون الكمامات، وهم يغنون ويرقصون في شارع التسوق الرئيسي بالمدينة.

وقال نيدزيلسكي في مؤتمر صحفي في وارسو «نحن ملزمون بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مثل هذا السلوك في زاكوباني ربما يؤدي لتشديد القيود».

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة يظهر أن منحنى تراجع الإصابات مؤخرا ربما يعاود الارتفاع، وأن بولندا تواجه خطورة «تسارع الجائحة».

ويذكر أن حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة تراوحت ما بين 5000 و7000 حالة إصابة يومياً. ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 40 ألفاً و832 حالة حتى اليوم.

وقد قامت بولندا حتى الآن بتوزيع أكثر من 1ر2 مليون جرعة لقاح. وتلقى نحو 650 ألف مواطن جرعتي اللقاح.



