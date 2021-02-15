طوكيو تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين تسجيل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 106 آلاف و771 حالة منذ ظهور الفيروس.

وقال المسؤولون إن عدد الحالات الحرجة في العاصمة بلغ 97 حالة، وهي أول مرة ينخفض فيها العدد عن 100 حالة منذ الثاني منيناير الماضي.