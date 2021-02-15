روسيا تسجل 14207 إصابات جديدة بكورونا و394 وفاة

سجلت روسيا، اليوم الاثنين،14207 إصابات جديدة بكوفيد-19 من بينها 1818 في موسكو، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و86 ألفاً و90 إصابة منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات إن 394 توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات الرسمية على مستوى البلاد إلى 80520.