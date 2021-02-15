باكستان: 1048 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان، اليوم الاثنين، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفاً 333 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 1048 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك من أصل 32 ألفاً و19 اختباراً تم للكشف عن المصابين بالفيروس خلال الفترة نفسها، لترتفع بذلك حصيلة المصابين في البلاد إلى 564 ألفاً و77 حالة.

وقد تعافى 525 ألفاً و997 شخصاً حتى الان في أنحاء البلاد.