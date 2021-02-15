البرازيل تسجل 713 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24759 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 44299 أمس، بالإضافة إلى 713 حالة وفاة أخرى بسبب كوفيد-19 انخفاضا من 1043 أمس.

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 239245 حالة.