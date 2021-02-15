إيطاليا تشدد القيود مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

في تحول جاء في اللحظة الأخيرة، أوقف مسؤولون في إيطاليا إعادة افتتاح العديد من منتجعات التزلج الشعبية، حيث كان من المقرر استئناف التزلج صباح اليوم الاثنين.

جاء هذا بعد أن أعلن المسؤولون، أمس الأحد، تشديد القيود في أربع مناطق بإيطاليا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، في وقت متأخر من أمس الأحد، أنه سيجري تمديد الحظر الحالي للرياضات الشتوية للمتزلجين.

وقال سبيرانزا إن منتجعات التزلج يجب أن تظل مغلقة في ضوء الخطر المتزايد من سلالات جديدة من فيروس كورونا أكثر انتشاراً.

وكانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر للتزلج بداية من اليوم الاثنين فصاعداً في ما يسمى بالمناطق الصفراء في البلاد، حيث يُعتبر خطر الإصابة متوسطاً.

في الوقت نفسه، قامت وزارة الصحة بتصنيف مناطق توسكاني وليجوريا وأبروزو وترينتينو ضمن ما يطلق عليه المناطق البرتقالية، ما يعني إغلاق المقاهي والمطاعم، وعدم قدرة المواطنين على مغادرة المنطقة المحيطة لمنازلهم سوى في الحالات الطارئة.

وقالت الوزارة إنه سيجري تطبيق القيود مبدئياً لمدة 15 يوماً.

وتعتبر معظم المناطق في البلاد حالياً ضمن نطاق المناطق الصفراء، ما يعني تخفيف القيود.

ومع ذلك، مازالت البلاد كلها تخضع لحظر التجوال الليلي ابتداء من 10 مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

وأكدت إيطاليا يوم الأحد إنها سجلت 11 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع بلوغ الإصابات 130 حالة لكل 100 ألف شخص خلال 7 أيام.