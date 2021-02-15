التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيرانباتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن - في بيان اليوم بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الإثنين، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار فخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



