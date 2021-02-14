«عونك يا وطن» ينظم حركة زوار المرافق الترفيهية في العين

العين (الاتحاد)

نظمت بلدية العين بالتعاون مع فريق «عونك يا وطن» التطوعي العديد من المبادرات المجتمعية، الهدف منها تنظيم الجمهور في المناطق الترفيهية بمدينة العين والحرص على تطبيقهم للإجراءات الاحترازية، عملاً بالتوجيهات والتوصيات الصادرة من الجهات المعنية في الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتفقد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس الفريق أعضاء الفريق في أماكن وجودهم، وأثنى على جهودهم من خلال دورهم الرقابي للجمهور، والمتابعة الدقيقة لرصد جميع التجاوزات أو عدم الالتزام بالإرشادات والضوابط الصحية، لضمان آمن وسلامة الجميع.

وشدد ابن حم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واعتبر أن التقيد بها واجب وطني، ويجب على الجميع العمل بها حرصاً على صحة وسلامة المجتمع ودعماً للجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في حماية المجتمع وتحصينه من انتشار الجائحة.‏

وقال: «تبذل الإمارات جهوداً جبارة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، آخرها تصدر قائمة أكثر الدول التي قدمت التطعيم لسكانها، وهذه الإجراءات التي تنبع من حرص الدولة على الإنسان الموجود على أرض الإمارات»، وأكد بن حم ضرورة أخذ اللقاح مؤازرة للجهود الوطنية الوقائية ضد «كوفيد - 19»، وصولاً إلى الشفاء التام.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله الكعبي مشرف التطوع في بلدية مدينة العين: «نشكر المتابعة الحثيثة للشيخ محمد بن حم والتي من شأنها دعم القائمين على إدارة الفريق وتنظيم العمل وتحفز المتطوعين والمتطوعات لتقديم المزيد من التطوع الإيجابي لخدمة الوطن وبتكاتف الجهود يتحقق النجاح».

وأشارت سلام القاسم منسق فريق عونك يا وطن التطوعي إلى أن الفريق وبمشاركة 4 آلاف متطوع على مدار 4 أشهر يتولى الإشراف بالتعاون مع البلدية على تنظيم مناطق متفرقة في مدينة العين والتزام الزوار بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن السلامة والحماية للجميع، ومنها قياس درجة حرارة الموجودين بالمركبة وتحديد الأعداد المتوافدة للمنطقة لضمان عدم الاكتظاظ، وأيضاً تحديد موعد لانتهاء زيارة المنطقة.