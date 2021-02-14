توقعات بعقد مؤتمر المانحين لليمن في مارس

عدن (رويترز)

كشفت أربعة مصادر إغاثة، أمس، أن السويد وسويسرا ستستضيفان مؤتمراً عبر الإنترنت لجمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن، من المتوقع عقده أوائل مارس المقبل.

ولم تحقق جهود ساندتها الأمم المتحدة للمانحين الدوليين في يونيو الماضي هدفها جمع 2.4 مليار دولار، إذ لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أجل أكبر عملية إنسانية في العالم، حسب وصف المنظمة الدولية.

وقالت المصادر الأربعة: «إن الموعد المقترح لمؤتمر المانحين الجديد هو الأول من مارس، لكن لم يتم الانتهاء بعد من تحديد المبلغ المستهدف والخطط المتعلقة بالمؤتمر». وشاركت المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر لجمع التبرعات العام الماضي.

وقال مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي: «إن المبعوث الأميركي الخاص الجديد إلى اليمن تيم ليندركينج تحدث يوم الخميس مع رئيس الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، بشأن احتمال عقد مؤتمر للمانحين».

وتقول الأمم المتحدة: «إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لم تتلق في عام 2020 سوى 1.9 مليار دولار من‭‭ ‬‬المبلغ المستهدف وهو 3.4 مليار دولار».‭‭ ‬‬وأدى هذا النقص في التمويل إلى قيام الأمم المتحدة، ووكالات الإغاثة الأخرى بتقليص أو إغلاق برامج المساعدة المختلفة في اليمن. وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي: «إن ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة قد يعانون من سوء تغذية حاد في 2021، وإنه من المتوقع أن يعاني 400 ألف منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر».