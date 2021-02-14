«مجلس الأمن» يناقش توزيع اللقاحات ضد «كورونا»

نيويورك (أ ف ب)

يعتزم مجلس الأمن الدولي مناقشة مسألة توزيع اللقاحات ضد وباء «كوفيد - 19» الأربعاء المقبل، بمبادرة من بريطانيا التي تفاخر بتنفيذها حملة تطعيم فعالة. ويفترض أن يتطرق إلى عدد من القضايا التي يمكن أن تسبب انقساماً بين أعضائه.

ومن الأسئلة المطروحة كيفية ضمان توزيع اللقاحات عالمياً، ومنع حصول أسبقية للدول الغنية في نصف الكرة الشمالي على حساب نصف الكرة الجنوبي، إلى جانب إعطاء الأولوية لتطعيم قوات حفظ السلام الذين ينتشرون في حوالي 15 عملية، وأعضاء من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك في البلدان التي لا تصلها اللقاحات.

وقال سفير واحدة من الدول الأعضاء في المجلس، طالباً عدم الكشف عن هويته: «اللقاحات والتطعيم ليست في الواقع من مهام مجلس الأمن الدولي». لكنه أضاف: «إن المجلس يمكنه أن يقدم مساهمة»، مستبعداً أن يتم تبني قرار من الجلسة الوزارية التي تنظم هذا الأسبوع. ومجلس الأمن الدولي مكلف بضمان السلام والأمن في العالم، ولا يملك أي صلاحية محددة في مجال الصحة العالمية.

وقال دبلوماسيون: إن بريطانيا عرضت مؤخراً مشروع قرار بشأن إدارة اللقاحات على عدد قليل من الدول. وأفاد أحدهم بأن «هناك مشروع قرار والمفاوضات بدأت للتو، وستستغرق بعض الوقت».

ويؤكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة السويدي أولوف سكوغ أن التطعيم «هو التحدي الأكبر في الوقت الراهن»، و«سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يتم تطعيم الجميع».