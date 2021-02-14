عشرات الجرحى جرّاء زلزال قوي قبالة فوكوشيما

طوكيو (وكالات)

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية السكان بشمال شرق البلاد بأن يبقوا في حالة من اليقظة، حيث وقعت عدة هزات أرضية عقب الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة. وتوقعت وقوع هزات أرضية بقوة الزلزال الأول، واحدة تلو الأخرى، خلال الأسبوع المقبل. وتتواصل الهزات الأرضية قبالة سواحل مقاطعة فوكوشيما.

وأصيب أكثر من مئة شخص بجروح جرّاء زلزال بقوة 7.3 درجة وقع قبالة فوكوشيما، حسبما أفادت السلطات أمس، بعد نحو عقد من تعرّض المنطقة لزلزال مدمّر وتسونامي وتسرّب إشعاعي.

ولم تسجّل أي وفيات جرّاء الزلزال، الذي وقع أمس الأول، في المحيط الهادئ، دون أن يتسبب بتسونامي أو خلل في مفاعل فوكوشيما النووي.