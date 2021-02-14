لبنان يباشر حملة التطعيم ضد «كورونا»

باشر لبنان، اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بإعطاء أولى جرعات اللقاح للطواقم الطبية وكبار السن، أملاً في تخفيف الضغط على المرافق الصحية في البلاد.

وتلقى عدد من الأطباء والعاملين في الفرق الطبية، إضافة لأشخاص تزيد أعمارهم عن 75 عاماً الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك بعد يوم من وصول شحنة أولى من بلجيكا ضمت 28,500 جرعة.

وتم توزيع أولى جرعات اللقاح الأحد في ثلاثة مستشفيات في بيروت من ضمنها مستشفى رفيق الحريري، أبرز المؤسسات الحكومية المتخصصة باستقبال المصابين بكورونا، إضافة إلى مستشفى القديس جاورجيوس.

وكان رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت الطبيب محمود حسون، أول من تلقى اللقاح.

وبحسب خطة الحكومة، تخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبي ومن هم فوق 75 عاماً. وقال مستشار وزير الصحة إنه اعتباراً من يوم الاثنين، ستجري حملة التطعيم في 18 مستشفى في جميع أنحاء البلاد.

وسيشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «بشكل مستقل» على تخزين وتوزيع اللقاحات الممولة بمساعدة من البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار.

وزار مستشفى رفيق الحريري الأحد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للاطلاع على العملية، فأشاد بجهود الأطباء «لحماية الناس من هذا الوباء القاتل».

وينتظر لبنان تلقي ما مجموعه ستة ملايين جرعة من اللقاحات، بينها 2,7 مليون جرعة عبر آلية «كوفاكس» الدولية التي أنشئت لدعم الدول ذات الإمكانات المحدودة.

وبحسب وزارة الصحة فإن نحو نصف مليون شخص سجلوا أسماءهم حتى الآن لتلقي اللقاحات بينهم 45 ألفاً ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً و17500 موظف في القطاع الصحي.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن السبت «اللقاح سيصل إلى كل مواطن لبناني في أرجاء الوطن»، كما سيشمل التطعيم «النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين».



