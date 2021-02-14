وفاة رئيس الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم عن 90 عاماً

توفي الأحد رئيس الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم عن عمر يناهز 90 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

أدخل منعم المستشفى عدة مرات في الأشهر الأخيرة بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

اتبع منعم، الرئيس من 1989 إلى 1999، سياسة خصخصة ضخمة.

ومنعم عضو في مجلس الشيوخ منذ 2005. كرئيس، حدد سعر صرف البيزو عند دولار أميركي واحد، ما أدى في النهاية إلى أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد في عام 2001.

ولمنعم ثلاثة أبناء من زواجين، الأول من زوليما يوما والثاني من ملكة جمال الكون السابقة التشيلية سيسيليا بولوكو.





