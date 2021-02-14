الحريري: لا مخرج للأزمة اللبنانية إلا بدعم عربي

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الأحد، إنه لا يمكن إنقاذ بلاده من أزمتها الحالية من دون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي.

وأضاف: «ليس هناك مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على الأشقاء العرب».

وأضاف الحريري، في كلمة عبر التلفزيون في ذكرى مرور 16 عاماً على اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري: «هذه معادلة أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل خطوة نقوم بها هي من وحي مدرسته، لخدمة لبنان واللبنانيين. ليس لخدمة أحد آخر».

وكُلف الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، بتشكيل حكومة بعد استقالة مصطفى أديب في سبتمبر. ويجد الحريري صعوبة حتى الآن في تشكيل حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف اللبنانية.

وتشكل الحكومة الجديدة الخطوة الأولى في خريطة طريق فرنسية. وتتضمن المبادرة الفرنسية خطوات للتصدي للفساد المستشري وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحريك مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الذي انهار بسبب تراكم الديون.





