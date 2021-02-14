العراق تسجل 2224 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 وفاة

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد بتسجيل 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 643 ألفا و852 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 1079 حالة الشفاء، و15 حالة وفاة.

وتشهد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق ارتفاعا الأمر الذي دعا اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى تطبيق إجراءات حظر التجوال الليلي في البلاد وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات وإغلاق صالات المساج والمولات ومنع التجمعات خلال مراسم العزاء والأعراس وفرض غرامات مالية بحق المخالفين.