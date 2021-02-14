بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 4.04 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 04ر4 مليون حالة وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 117 ألفا و128 حالة، وتعافى من المرض 10 آلاف و850 شخصا من المصابين حتى الآن.

وأعلنت بريطانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.