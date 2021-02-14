باكستان ترصد 1404 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت باكستان عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفا 307 حالات اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1404 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 563 ألفا و29 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.



