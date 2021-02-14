روسيا تسجل 14185 إصابة جديدة بكورونا و430 وفاة

أعلنت روسيا تسجيل 14185 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد بينها 1559 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع عدد الإصابات لديها إلى أربعة ملايين و71883 منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات إن 430 شخصا توفوا بسبب المرض الذي يسببه فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 80126.